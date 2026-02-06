Verde lascia lo Spezia e l' Italia | ufficiale il passaggio al Karagümrük

Daniele Verde lascia ufficialmente lo Spezia e si prepara a partire per la Turchia. Il trasferimento al Karagümrük è ormai cosa fatta: l’attaccante italiano cambierà squadra e sfiderà nuove avversarie nel campionato turco. Verde ha deciso di accettare questa sfida e si prepara a una nuova avventura all’estero.

Daniele Verde sta per intraprendere una nuova esperienza internazionale. L'esterno offensivo, attualmente nello Spezia, è vicino al trasferimento al Karagümrük, con una formula che prevede una valutazione sul campo prima della decisione definitiva. La soluzione operativa prevede prestito con diritto di riscatto, una formula che permette al Karagümrük di osservare l'andamento delle prestazioni dell'esterno nel contesto turco prima di impegnarsi in modo definitivo. Il classe 1996, dopo esperienze in serie a e in serie b, si è preparato a confrontarsi con un campionato diverso, dove le doti tecniche e la capacità di saltare l'uomo possono rappresentare investimenti decisivi per la linea offensiva.

