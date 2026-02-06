Verde lascia lo Spezia e l’Italia | firma con il Karagümrük ufficialità prevista a breve

Daniele Verde lascia lo Spezia e l’Italia per trasferirsi al Karagümrük. L’accordo è stato raggiunto e il giocatore ha già firmato, ora aspetta solo che venga annunciato ufficialmente. La formula del trasferimento è definita e nelle prossime ore dovrebbe arrivare la comunicazione ufficiale, segnando così il suo debutto in un campionato straniero.

L'incontro tra Alanyaspor e Karagumruk, previsto per il 13 gennaio 2026, si disputa nel contesto della Coppa di Turchia.

Othniel Raterink ha già sostenuto le visite mediche con il Cagliari.

