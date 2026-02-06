Ventimiglia | elisuperficie per soccorso medico operativa ventiquattro orari su ventiquattro

Da oggi l’elica può decollare e atterrare a qualsiasi ora del giorno e della notte. La nuova elisuperficie, situata a Ventimiglia, è finalmente operativa 24 ore su 24, pronta a intervenire in caso di emergenza. Si tratta di un passo avanti importante per migliorare i soccorsi in una zona difficile da raggiungere, dove i tempi di intervento contano molto. Ora, i medici e i soccorritori possono contare su una struttura sempre disponibile, riducendo i ritardi e aumentando le possibilità di salvataggio.

**Ventimiglia, l'elisuperficie per il soccorso medico è ora operativa 24 ore su 24** — È una novità che cambia il modo in cui si pensa al soccorso sanitario in una zona geograficamente complicata come il Ponente ligure. Il Comune di Ventimiglia, in collaborazione con Concessioni del Tirreno, ha completato l'iter necessario per far sì che l'elisuperficie, precedentemente abilitata solo per voli diurni, possa essere utilizzata anche durante la notte. Da oggi, 24 ore su 24, l'area è pronta per accogliere gli elisoccorsi in caso di emergenza sanitaria, in grado di intervenire rapidamente nel territorio, dove l'accesso ai servizi di soccorso può richiedere tempo.

