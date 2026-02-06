Vent' anni dopo Torino riecco le Olimpiadi in Italia | puntiamo a 20 medaglie e a lasciare un' eredità

Dopo vent’anni, le Olimpiadi tornano in Italia, questa volta a Torino. Sono 3.500 gli atleti pronti a scendere in pista, mentre milioni di spettatori seguiranno le gare da tutto il mondo. L’obiettivo è portare a casa almeno 20 medaglie e lasciarsi alle spalle un’eredità concreta. La manifestazione porta con sé un grande giro di affari: si stimano 5,3 miliardi di euro di indotto, con un pubblico televisivo di oltre 3 miliardi di persone. La città si prepara a vivere una settimana di grande fermento e

L’Olimpiade siamo noi. Questa volta non solo la guarderemo, faremo il tifo, ci emozioneremo, godremo di gesti tecnici straordinari o leggeremo con interesse (improvvisamente strappati alla nostra indifferenza) le storie degli atleti. Questa volta l’Olimpiade è qui, tra le nostre case, con la fiaccola che ieri ha raggiunto piazza Duomo a Milano. Parlerà di noi, al mondo e anche a noi stessi. Le Olimpiadi che iniziano oggi sono italiane per geografia (diffusa), europee per vocazione, milanesi per cabina di regia, alpine per radici profonde: territori diversi che collaborano, identità forti che non si annullano ma convivono. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Le Olimpiadi di Torino 2006 rappresentano un momento importante per lo sport italiano.

