Velasco e De Giorgi insistono che la formazione della squadra resta la priorità. La Federazione Italiana Pallavolo ha avviato un nuovo ciclo di coaching, con l’obiettivo di migliorare lo sviluppo tecnico dei giocatori. I due allenatori italiani lavorano insieme per rafforzare le competenze dei loro team e portare avanti un percorso condiviso.

Una nuova iniziativa della Federazione Italiana Pallavolo mette al centro lo sviluppo tecnico attraverso un ciclo di coaching guidato dai commissari tecnici delle squadre campioni del mondo. L’opportunità è rivolta a tutti i tesserati FIPAV, con aggiornamenti obbligatori per enti regionali, dirigenti e atleti, e la possibilità di partecipare anche in qualità di uditori acquistando i relativi tagliandi. Sei appuntamenti, distribuiti sul territorio, precedono l’avvio delle stagioni agonistiche e si collocano tra la Volleyball Nations League e i Campionati Europei. Questo ciclo sei appuntamenti propone incontri mirati prima dell’avvio delle rispettive stagioni. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Velasco e De Giorgi: "La formazione della squadra è fondamentale

Approfondimenti su Velasco De Giorgi

