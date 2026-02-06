Alviero Martini 1A Classe presenta Vela Bag, la nuova borsa a mano che richiama le arcate di Sydney. Realizzata con linee pulite e forme geometriche, si distingue per il design ispirato all’architettura. Un accessorio che unisce stile e originalità, pensato per chi cerca un pezzo unico e riconoscibile.

Alviero Martini 1A Classe svela la Vela Bag (nella foto), la nuova borsa a mano, che trasforma l’armonia architettonica in un accessorio dal carattere distintivo. Ispirata alle celebri arcate dell’ Opera House di Sydney, Vela si distingue per una silhouette scultorea che cattura l’essenza dinamica di uno dei capolavori più riconoscibili al mondo. Il corpo della borsa è caratterizzato da una struttura ad arco realizzata con pannelli affiancati che si aprono a ventaglio tramite cuciture accostate, ricreando visivamente il movimento fluido e la tensione delle celebri vele progettate da Jørn Utzon. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Vela Bag. La borsa ispirata alle arcate di Sydney

Approfondimenti su Sydney Harbour

Dior presenta la nuova Bow bag, un accessorio che unisce eleganza e sobrietà.

Il prossimo aprile, i clienti non troveranno più la famosa borsa blu di Ikea sugli scaffali.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Sydney Harbour

Argomenti discussi: Vela Bag. La borsa ispirata alle arcate di Sydney; Discount borse della gabs Top Sale G3 PLUS TAGLIA L.

Nylon mania: ecco perché la borsa tecnica è l'accessorio dell'anno (anche in versione low cost!)Dall’iconico stile Prada al fenomeno virale di Uniqlo, le borse in nylon dominano la moda. Leggere, chic e resistenti, sono l’accessorio must-have per unire estetica urban e massima ... dilei.it

La baguette bag è la borsa più amata dalle star e ora puoi averla anche tu. 8 modelli su cui puntareCompatta, allungata e incredibilmente chic, la baguette bag è la borsa che ha conquistato star, influencer e trendsetter di tutto il mondo. Nata come accessorio iconico degli anni Duemila, oggi torna ... dilei.it

VENDESI IMBARCAZIONE A VELA USATA Cantiere Beneteau modello First 45f5 Progetto Farr- Pininfarina Anno 1991 Bandiera polacca (2025) Lunghezza ft 13.69 Larghezza 4,26 Pescaggio 2,45 Versione 4 cabine, 2 bagni (elettrici), dinette trasformabile; 2 f facebook