Il borgo di Lavina a Vedeseta continua a cedere. Crepe su strada ed edifici, con alcune case ormai inagibili. La chiesa è stata chiusa perché pericolante. I residenti sono preoccupati e denunciano che la situazione peggiora di giorno in giorno. Il sindaco spiega che manca ancora uno studio approfondito e ha chiesto i fondi necessari per intervenire. La frana avanza lentamente verso il torrente Enna, e la gente aspetta risposte concrete.

LA FRANA. Il borgo scivola verso il torrente Enna, i residenti: sempre peggio. Chiesa inagibile. Il sindaco: manca uno studio approfondito, chiesti i fondi. Il grande portone in legno della chiesa di Lavina di Vedeseta si apre ormai solo al 30%. Ma non perché qualche ingranaggio sia rotto. Il pavimento si è sollevato e l’apertura totale è diventata impossibile. È uno dei tanti segni in cui ci si imbatte arrivando nella piccola frazione della Valle Taleggio, 17 abitanti fissi ma più di cento oriundi che tornano in estate. Qui le comunità che si sono succedute convivono da secoli con il lento franare del terreni verso il torrente Enna, distante alcune centinaia di metri. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Vedeseta, crepe su strada ed edifici: il borgo di Lavina continua a cedere

