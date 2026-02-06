Vede la polizia e si nasconde nel bagno del bar | doveva essere in carcere

La polizia ha arrestato due uomini nelle ultime ore. Un 41enne genovese e un 21enne algerino erano ricercati e dovevano scontare una condanna in carcere. Quando hanno visto le forze dell’ordine, si sono nascosti nel bagno di un bar. Alla fine, sono stati trovati e presi in custodia.

Due uomini sono stati arrestati nelle ultime ore dalla polizia in esecuzione dell'ordine di custodia cautelare in carcere: un 41enne genovese e un 21enne algerino. CentroIl primo è stato rintracciato in via XX Settembre, in centro, dagli agenti dell'Upgsp. I poliziotti lo hanno portato in.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su Genova Carcere Vede i carabinieri e nasconde la droga nel bagno del bar: arrestato 20enne Il 14enne armato di coltello che tenta la rapina nel locale e poi si nasconde nel bagno Un giovane di 14 anni, apparentemente un normale cliente dopo la scuola, ha tentato una rapina armato di coltello in un locale. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Genova Carcere Argomenti discussi: Vede la Polizia Locale mentre è intento a spacciare, scappa ma viene fermato. Denunciato un 27enne; Strappa la pistola a una guardia giurata, poi spara alla polizia (che risponde): rapinatore gravissimo; Magliana, vede la volante della polizia e scappa verso il Tevere: aveva una carta Postepay rubata; Cremona, vede la polizia e fa inversione in tangenziale. Multa salata per un automobilista. Tentano il furto in un’abitazione, ma un residente li vede e chiama la polizia. Arrestati tre giovaniI tre sono stati sorpresi mentre cercavano di forzare la porta di un appartamento grazie alla segnalazione di un residente ... msn.com Vede la polizia e si nasconde nel bagno del bar: doveva essere in carcereIl primo è stato rintracciato in via XX Settembre, in centro, dagli agenti dell'Upgsp. I poliziotti lo hanno portato in questura per la notifica del provvedimento della sostituzione ... genovatoday.it La vignetta di questo mese sul numero 345 della Rivista Polizia Penitenziaria SGS racconta come vede l'Appuntato Caputo la dotazione dello spray al peperoncino. Leggi la Rivista online accedendo al sito www.poliziapenitenziaria.it . . #AppuntatoCaputo #Ri facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.