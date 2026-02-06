Vasquez saluta la Roma | accordo totale con il Besiktas

La Roma dice addio a Devis Vasquez. Dopo pochi mesi, il portiere colombiano lascia il club e si trasferisce subito al Besiktas. L’accordo tra le due società è stato definito e Vasquez si prepara a iniziare una nuova avventura in Turchia.

Si chiude dopo pochi mesi l’avventura di Devis Vasquez nella Capitale. Secondo quanto raccolto nelle ultime ore, l’estremo difensore colombiano ha raggiunto un accordo totale con il Besiktas per il trasferimento immediato in Super Lig. Il portiere classe ’98, approdato alla Roma nella scorsa sessione estiva dopo le esperienze con Milan ed Empoli, lascerà Trigoria a titolo definitivo. Stando a quanto emerge dalle ultime indiscrezioni di mercato, lo scambio di documenti tra i due club è già in corso: il passaggio di Vasquez a Istanbul è ormai considerato una formalità burocratica. L’accelerazione decisiva è arrivata nella notte, confermando la volontà del giocatore di cercare maggiore spazio nel campionato turco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Vasquez saluta la Roma: accordo totale con il Besiktas Approfondimenti su Devis Vasquez Roma, asse caldo col Be?ikta?: Tsimikas e Vásquez in uscita La Roma sta lavorando sodo in queste ultime ore di mercato. Roma, Malen è fatto: accordo totale con l’Aston Villa La Roma ha ufficializzato l’acquisto di Donyell Malen dall’Aston Villa. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Devis Vasquez Argomenti discussi: Il monte ingaggi e gli stipendi della Roma 2024/2025 | DAZN News IT; Il Besiktas continua a guardare in casa Roma: avviati i contatti per Vasquez; SKY - Devis Vasquez lascia la Roma, andrà al Besiktas; Lista Uefa: dentro Zaragoza e Malen, Angeliño fa posto a Vaz. Vasquez saluta: fatta per il passaggio al Besiktas, stasera la partenza per IstanbulIl portiere colombiano lascerà i giallorossi dopo meno di sei mesi e senza aver debuttato con la maglia della Roma: trattativa lampo per il prestito al club turco ... ilromanista.eu Calciomercato Roma: Devis Vásquez passa al Be?ikta?, ecco le ultimeDevis Vásquez lascia l'Italia: il portiere della Roma approderà al Be?ikta?, ecco le ultime in merito alla trattativa ... generationsport.it #Vasquez saluta la Roma dopo 6 mesi: fatta per il trasferimento al Besiktas romanews.eu/vasquez-saluta… #ASRoma #RomanewsEU #CalciomercatoRoma x.com Fatta per il passaggio di Vasquez al Besiktas Prestito con diritto di riscatto Stasera il giocatore è atteso in Turchia Gianluca Di Marzio facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.