Questa mattina i deputati Edoardo Ziello e Rossano Sasso hanno ufficialmente lasciato il gruppo della Lega alla Camera. Entrambi si sono iscritti al gruppo misto e si sono uniti a Futuro nazionale, il movimento fondato da Roberto Vannacci, che poche ore fa aveva annunciato di aver abbandonato il Carroccio. La decisione arriva in un momento di tensione all’interno del partito e potrebbe portare a nuovi equilibri tra i deputati.

I deputati Edoardo Ziello e Rossano Sasso lasciano la Lega e aderiscono al gruppo misto alla Camera. I due si uniscono al movimento Futuro nazionale, fondato da Roberto Vannacci, che mercoledì ha annunciato l’addio al Carroccio. Una mossa che arriva dopo che i due parlamentari hanno presentato un emendamento al decreto Ucraina per bloccare l’invio di armi a Kiev. “Secondo me si sono autoesclusi, magari però se si mettono sui ceci per sei mesi parliamone”. aveva commentato il senatore leghista Massimo Garavaglia. Sasso: “Seguo Vannacci nella sua battaglia identitaria e sovranista”. “Dopo mesi di riflessioni, per me non scontate e semplici, ho deciso di uscire dalla Lega per ragioni politiche, in dissenso con un gruppo che non sento più mio e nel quale sento di non essere più utile”, scrive in un post su Facebook Sasso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Vannacci, Sasso e Ziello lasciano il gruppo della Lega alla Camera

Approfondimenti su Vannacci Sasso Ziello

I deputati della Lega Rossano Sasso ed Edoardo Ziello hanno annunciato di aver preparato un emendamento per bloccare gli aiuti militari a Kiev nel prossimo “Decreto Ucraina”.

Il 13 gennaio, alla Camera dei Deputati, Attilio Pierro e Davide Bergamini hanno ufficialmente lasciato il gruppo della Lega per aderire al gruppo Misto.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Vannacci Sasso Ziello

Argomenti discussi: I leghisti Ziello e Sasso insieme a Pozzolo (già passato con Vannacci) firmano un emendamento contro le armi a Kiev; La scissione sovranista di Vannacci che agita Salvini e il centrodestra; Dl Ucraina, i deputati della Lega Sasso e Ziello: Uscire dal partito? Vedremo; Vannacci: Non mi dimetto da eurodeputato, i voti sono miei.

Ziello e Sasso lasciano la Lega e passano con VannacciI deputati della Lega Edoardo Ziello e Rossano Sasso hanno comunicato ufficialmente alla presidenza della Camera e al gruppo della Lega che lasciano il gruppo della Lega per aderire al gruppo misto. ( ... ansa.it

I leghisti Ziello e Sasso insieme a Pozzolo (già passato con Vannacci) firmano un emendamento contro la armi a KievI deputati leghisti insieme a Pozzolo propongono di fermare le forniture militari a Kiev, confermando un distacco dal partito di Salvini ... ilfattoquotidiano.it

Vannacci, il debunker di Salvini: nella prima uscita dalla scissione ricorda alla Lega tutte le promesse non mantenute. Rischio di ritorno al trucismo. L'odg sul dl Ucraina di Ziello, Sasso e Pozzolo - Luca Roberto facebook

Vannacci, il debunker di Salvini: nella prima uscita dalla scissione ricorda alla Lega tutte le promesse non mantenute. Rischio di ritorno al trucismo. L'odg sul dl Ucraina di Ziello, Sasso e Pozzolo - @LucaRoberto11 x.com