Vannacci | Meglio solo che contro i miei valori

Vannacci torna a parlare e dice che preferisce stare da solo piuttosto che scendere a compromessi con i suoi valori. L’eurodeputato critica la Lega, sottolineando come all’interno ci siano continui cambi di posizione tra identità e sovranismo. Secondo lui, cambiare dall’interno sarebbe stato impossibile.

L’eurodeputato: «Nella Lega sono identitari e sovranisti a giorni alterni. Dall’interno la trasformazione era impossibile. Non pongo veti sulle persone, soltanto sugli ideali». Roberto Vannacci, lei è uscito dalla Lega o dalla coalizione di centrodestra? «Roberto Vannacci è uscito dalla Lega perché ci sono delle divergenze più che altro su quello che si fa, non su quello che si dice. Come ho già detto non si può essere identitari e sovranisti i giorni pari e poi essere liberali e progressisti i giorni dispari, come nel caso del manifesto che era stato presentato da Zaia. Non si può fare una campagna politica dicendo basta armi all’Ucraina e poi firmare il decreto per la consegna delle armi a Kiev. 🔗 Leggi su Laverita.info

