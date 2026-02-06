Matteo Salvini ha annunciato che Roberto Vannacci lascia la Lega. Il leader leghista ha commentato l’addio dell’ex ufficiale, senza nascondere qualche polemica. Mentre si apre questa crisi, Salvini ha anche fatto un altro passo: ha parlato di modificare la Costituzione per facilitare le dimissioni dei parlamentari. La situazione si fa calda e i giochi si infiammano in politica.

Dopo la notizia dell’abbandono della Lega per proseguire da solo di Roberto Vannacci, il leader del partito Matteo Salvini si è lasciato andare a una provocazione. Ospite nel programma Otto e Mezzo, il vicepremier ha detto che bisognerebbe cambiare l’articolo della Costituzione “che dice che i parlamentari non hanno vincolo di mandato”. La provocazione di Salvini a Vannacci “L’articolo della Costituzione che dice che i parlamentari non hanno vincolo di mandato sarebbe anche ora di cambiarlo”, sono state le parole di Matteo Salvini a Otto e Mezzo. Il leader della Lega è poi entrato nel caso specifico della fuoriuscita del generale dal partito per fondarne uno nuovo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Vannacci lascia la Lega e Salvini provoca col cambio della Costituzione per le dimissioni dei parlamentari

Roberto Vannacci ha deciso di lasciare la Lega.

Roberto Vannacci torna a parlare e questa volta lo fa puntando il dito contro Matteo Salvini.

