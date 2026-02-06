Vannacci la rottura con Salvini è ormai totale | Non mi dimetto i voti sono i miei Esodo dei leghisti al gruppo misto

Vannacci ha deciso di non dimettersi, nonostante la crisi con Salvini sia ormai definitiva. In Parlamento, diversi leghisti stanno lasciando il gruppo e passando al gruppo misto. La tensione tra i due si fa sempre più evidente, e ora sembra difficile un ritorno ai giorni passati.

Roma, 6 febbraio 2026 – La rottura è ormai totale e ha assunto i toni di uno scontro politico e personale che va ben oltre l’ennesimo caso di cambio di casacca. Roberto Vannacci, europarlamentare ed ex generale, non solo conferma l’addio alla Lega, ma respinge al mittente la richiesta di dimissioni rilanciata da Matteo Salvini. " I voti sono miei ”, scrive sui social, rivendicando la legittimità della scelta e denunciando quella che definisce una evidente disparità di trattamento: perché, si chiede, nessuno ha sollevato lo stesso problema quando altri parlamentari hanno lasciato il Carroccio negli ultimi mesi? Vannacci: "Non mi dimetto da eurodeputato, i voti sono miei" Per Vannacci la questione non è procedurale ma politica, anzi identitaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

