Vannacci ha deciso di non dimettersi, nonostante la crisi con Salvini sia ormai definitiva. In Parlamento, diversi leghisti stanno lasciando il gruppo e passando al gruppo misto. La tensione tra i due si fa sempre più evidente, e ora sembra difficile un ritorno ai giorni passati.

Roma, 6 febbraio 2026 – La rottura è ormai totale e ha assunto i toni di uno scontro politico e personale che va ben oltre l’ennesimo caso di cambio di casacca. Roberto Vannacci, europarlamentare ed ex generale, non solo conferma l’addio alla Lega, ma respinge al mittente la richiesta di dimissioni rilanciata da Matteo Salvini. " I voti sono miei ”, scrive sui social, rivendicando la legittimità della scelta e denunciando quella che definisce una evidente disparità di trattamento: perché, si chiede, nessuno ha sollevato lo stesso problema quando altri parlamentari hanno lasciato il Carroccio negli ultimi mesi? Vannacci: "Non mi dimetto da eurodeputato, i voti sono miei" Per Vannacci la questione non è procedurale ma politica, anzi identitaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Vannacci, la rottura con Salvini è ormai totale: “Non mi dimetto, i voti sono i miei”. Esodo dei leghisti al gruppo misto

Roberto Vannacci conferma di non voler lasciare il suo incarico da eurodeputato.

Edoardo Ziello ha deciso di lasciare la Lega di Salvini e di passare con Roberto Vannacci e il suo movimento Futuro Nazionale.

Vannacci sfida Salvini e la Lega: “Io non voto gli aiuti all’Ucraina”

Argomenti discussi: La scissione sovranista di Vannacci che agita Salvini e il centrodestra; Vannacci deposita il marchio del partito Futuro Nazionale e rompe con la Lega, è solo un simbolo; Vannacci, una rottura che si proietta sull'intera maggioranza; Fontana contro Vannacci: Un’anomalia. Salvini tenta un’ultima mediazione.

Vannacci, la rottura con Salvini è ormai totale: Non mi dimetto, i voti sono i miei. Esodo dei leghisti al gruppo mistoAll’indomani della nascita di Futuro Nazionale, i primi parlamentari lasciano le file della Lega. Attacchi incrociati tra l’ex generale e il vicepremier ... quotidiano.net

Vannacci lascia la Lega e disegna il suo Futuro Nazionale. La rottura con il Carroccio e chi potrebbe seguirlo nella nuova avventuraL’addio al partito di Salvini e al gruppo dei Patrioti europei, il manifesto identitario del nuovo movimento e i possibili parlamentari pronti a ... affaritaliani.it

L’uscita di Vannacci segna invece una rottura completamente diversa: non è motivata da un presunto tradimento del federalismo o dell’indipendentismo settentrionale, ma si posiziona sull’estrema destra identitaria e culturale. È una scissione che non guarda facebook

Disgustato dal cinismo di Vannacci. Stupito da chi festeggia nella Lega l’addio del generale. Incredulo di fronte al parallelismo con la rottura tra Fini e Berlusconi: altra storia, davvero. E la racconta molto bene Gianfranco nell’intervista di oggi al Corriere della x.com