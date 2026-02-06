Vannacci e Futuro Nazionale il simbolo è un caso

Roberto Vannacci ha annunciato di aver lasciato la Lega e di aver fondato il suo movimento, Futuro Nazionale. Ora si trova subito a dover affrontare un primo problema, che rischia di mettere in discussione il suo nuovo progetto.

Roberto Vannacci, dopo l’addio alla Lega e la decisione di fondare ‘ Futuro Nazionale ‘, si trova già alle prese con un problema. Rischia infatti di non poter essere utilizzato il simbolo ‘Futuro nazionale’ depositato da Vannacci come logo del suo nascente partito. L’allarme – come anticipato da alcuni quotidiani e confermato da esponenti del partito vicini a Vannacci – è stato lanciato dal presidente dell’associazione ‘Mondo al contrario’ Guido Giacometti, che in una nota ai ‘team’ del generale ha chiesto di evitare l’utilizzo del simbolo nelle comunicazioni pubbliche e social. Lo stesso simbolo sarebbe infatti già stato registrato nel 2011 dall’ex consigliere regionale del M5S in Abruzzo Riccardo Mercante, come ha raccontato al Fatto Quotidiano la moglie, che attualmente lo detiene. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Roberto Vannacci ha presentato domanda di deposito per il marchio “Futuro nazionale” presso l’Ufficio brevetti europei.

Roberto Vannacci ha depositato il marchio ‘Futuro nazionale’.

