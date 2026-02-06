Vannacci a quota 3 deputati Sasso e Ziello lasciano la Lega

Roberto Vannacci conquista altri due deputati, portando così i suoi sostenitori a tre. Sasso e Ziello annunciano l’addio alla Lega, aprendo una nuova fase politica. La notizia ha sorpreso gli ambienti parlamentari, mentre Vannacci continua a rafforzare la sua presenza in Parlamento.

Roma, 6 feb. (askanews) – Dopo l’ex di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo, Roberto Vannacci recluta altri due deputati. Seguendo le orme dell’ex generale, Roberto Sasso e Edoardo Ziello lasciano il gruppo della Lega alla Camera e passano al Misto. Preludio dell’addio, ieri, la presentazione – a tre firme – di un emendamento al decreto Ucraina che chiede lo stop delle armi a Kiev. Oggi l’addio annunciato via facebook. “Esco dalla Lega e scelgo di seguire il generale Roberto Vannacci nella sua battaglia identitaria e sovranista”, scrive Sasso, ex sottosegretario all’Istruzione, pugliese di Altamura, in provincia di Bari, nel 2014 uno dei fondatori del partito di Salvini al Sud, “quando – ricorda – fare politica per la Lega nel meridione era impresa proibitiva”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

I deputati Sasso e Ziello hanno deciso di lasciare la Lega e seguire il generale Roberto Vannacci nel suo nuovo percorso politico.

I deputati Rossano Sasso e Edoardo Ziello abbandonano la Lega e si uniscono a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci.

