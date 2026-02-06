Vandali nella sede del SerD servizio per le dipendenze dell' Asl Napoli 2

Vandalismi nella sede del Ser.D dell’Asl Napoli 2 Nord a Pozzuoli. Qualcuno ha scavalcato la recinzione e ha rotto finestre e porte. I dipendenti sono arrivati questa mattina e hanno trovato tutto a soqquadro. La polizia sta indagando per capire chi ci sia dietro questi atti. Nessuno si è fatto male, ma i danni sono evidenti e la sede resterà chiusa fino a nuovo avviso.

Atti vandalici sono stati compiuti nella sede del Ser.D (Servizio per le Dipendenze) dell’Asl Napoli 2 Nord a Pozzuoli. Ignoti sono entrati nei locali provocando danni materiali, in particolare negli uffici della direzione e in alcuni spazi amministrativi, messi completamente a soqquadro. Non sono state danneggiate attrezzature sanitarie né presidi medici. La struttura ha quindi continuato a funzionare regolarmente: terapie, percorsi di riabilitazione e attività assistenziali sono proseguiti senza interruzioni e senza conseguenze per i pazienti in carico. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine.🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa comunicazione si annuncia la nomina di Jacopo Massei come nuovo direttore dell’unità operativa di Psichiatria Versilia e dell’area Salute mentale adulti presso l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest.

