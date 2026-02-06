Vance e Meloni così si rafforza l’Occidente alle Olimpiadi di Milano-Cortina

Vance e Meloni si sono incontrati alle Olimpiadi di Milano-Cortina. L’occasione ha rafforzato il legame tra Italia e Stati Uniti, con un occhio alle alleanze nel nuovo scenario internazionale. La visita di Vance, in presenza di Meloni, conferma la volontà di rafforzare i rapporti tra i due paesi e di sostenere l’unità dell’Occidente. La presenza di queste figure mostra come gli Usa vogliano tessere reti solide anche attraverso eventi come le Olimpiadi, simbolo di prestigio e visibilità.

La parola chiave è Occidente, e non poteva essere altrimenti, ma il rafforzativo che trasuda dall’incontro JD Vance-Giorgia Meloni è fondamentale per comprendere da un lato il ruolo dell’Italia nel nuovo ordine mondiale immaginato dagli Usa e dall’altro il modus con cui gli americani immaginano di tessere reti e alleanze. La premier incontra nella prefettura di Milano il vicepresidente degli Stati Uniti (assieme al ministro degli Esteri Antonio Tajani e al segretario di Stato Usa Marco Rubio ) a poche ore dal taglio del nastro delle Olimpiadi di Milano-Cortina: un’occasione importante per tematiche come business, cooperazione, strategia e atlantismo: tutti tratti somatici storici delle relazioni fra Italia e Stati Uniti, a maggior ragione oggi in un momento geopolitico estremamente particolare, in cui quell’elemento programmatico e valoriale si rivela strategico anche in chiave europea. 🔗 Leggi su Formiche.net

Recentemente si è discusso della possibile presenza di agenti Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina, con alcune dichiarazioni di Attilio Fontana che hanno generato confusione.

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, l’agenzia Ice, nota per le sue attività di controllo all’immigrazione negli Stati Uniti, sarà presente con il ruolo di scorta ai rappresentanti ufficiali, tra cui il vicepresidente americano.

