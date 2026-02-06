Durante le Olimpiadi di Roma, Vance è stato visto con una cravatta azzurra molto diversa dal suo solito stile. Indossa una camicia bianca, un completo blu e un soprabito scuro, ma sono proprio quei dettagli, come la cravatta, a far parlare. Non è chiaro se si tratti di una scelta di moda o di un messaggio preciso, ma l’immagine ha attirato l’attenzione di tutti. Vance, vice di Trump, sembra voler comunicare qualcosa con questo nuovo look, che si distingue tra tanti altri.

Roma, 6 febbraio 2026 – Un’ insolita cravatta azzurra, indossata su camicia bianca e completo blu abbinato al soprabito scuro. Così il vicepresidente americano Jd Vance, allontanandosi dal suo consueto look ‘mini Trump’ con cravatta rossa, si è presentato alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi Milano Cortina, questa sera nello stadio San Siro. Un look più istituzionale che il vice di Trump aveva già scelto per l'incontro con la premier Giorgia Meloni, avvenuto in mattinata. Una scelta non casuale e non solo di stile, secondo il New York Times, secondo cui la cravatta azzurra potrebbe suggerire un approccio più calmo e diplomatico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Vance e la cravatta azzurra alle Olimpiadi, cosa c’è dietro il nuovo look del vice di Trump

