La Valsa Group Modena si prende due settimane di pausa dopo la sconfitta ai quarti di finale di Coppa Italia. Lo staff tecnico si sta chiedendo come gestire questo periodo di riposo, che arriva dopo aver perso l’opportunità di partecipare alla Final Four di Bologna. I giocatori avranno modo di ricaricare le energie prima di tornare in campo, mentre la società valuta i prossimi passi per la stagione.

Come affrontare queste due inusuali settimane di riposo, per la Valsa Group Modena? Si saranno sicuramente posti questa domanda i membri dello staff tecnico, già all’indomani della sconfitta nei quarti di finale di Coppa Italia il 30 dicembre che ha privato i gialloblù della Final Four che si disputerà tra Perugia, Piacenza, Trento e Verona nel weekend del 7 e 8 febbraio a Bologna (da qui la pausa del campionato di Superlega Volley ). "Metteremo sicuramente benzina nei muscoli" aveva detto Alberto Giuliani subito dopo la vittoria con Milano, facendo intendere che giustamente questo stop prolungato sarà sfruttato dal preparatore Oscar Berti per un richiamo atletico utile ad affrontare il rush finale in regular season coi tre match contro Civitanova, Grottazzolina e Verona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Valsa, la pausa in arrivo: "Ricarichiamo i muscoli"

Approfondimenti su Valsa Group

Meghan Markle si prepara ad accogliere il suo terzo figlio entro il 2026.

Valsa Group ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva in campionato, consolidando la propria posizione in classifica.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Valsa Group

Argomenti discussi: Valsa, la pausa in arrivo: Ricarichiamo i muscoli; Valsa Group, c’è Milano. La prima di quattro finali; Monza-Valsa Group, i commenti. Sanguinetti: Così no, troppi errori. Giuliani: Assenze e sfortuna; Pardo Mati e la Valsa Group quarta: Bella sorpresa, adesso ci crediamo.

Viviamo in un mondo che vuole tutto subito. Il gelato artigianale no. Ha bisogno di tempo, di studio, di assaggi, di errori e intuizioni. L’attesa non è una pausa. È parte del gusto. AI MASTER sta tornando. E sarà come sempre: ne sarà valsa la pena. #AiMaster facebook

Il rosso contro il Benfica costerà a Rodrygo… il Benfica. L’espulsione nei minuti finali dell’ultima partita di League Phase gli è valsa 2 giornate di squalifica, a causa di un linguaggio giudicato offensivo, che il brasiliano sconterà nel play-off di Champions Leag x.com