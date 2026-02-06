Valeria Fanelli celebra il suo 60esimo compleanno con il comitato Più Alberi | Sono felice di rappresentare l’ecologia

Valeria Fanelli ha festeggiato i suoi 60 anni circondata dall’affetto dei sostenitori del comitato Più Alberi. In un'occasione speciale, ha ringraziato tutti per il supporto e ha ribadito il suo impegno a favore dell’ecologia. La giornata si è conclusa con un senso di soddisfazione e di entusiasmo per le sfide future.

Valeria Fanelli, presidente del comitato Più Alberi, ha celebrato il proprio 60º compleanno con un’emozione unica: un saluto caloroso e sincero da parte dei suoi sostenitori, che hanno accolto la sua festa con un messaggio pieno di riconoscimento e gratitudine. Il momento è avvenuto nel pomeriggio del 6 febbraio 2026, a Termoli, città della Campania, dove il comitato Più Alberi, fondato nel 2009, continua a svolgere un ruolo centrale nella protezione della biodiversità locale. Con un’età di sessanta anni, Fanelli ha ottenuto un riconoscimento unico: una frase dedicata da parte dei soci e dei volontari del gruppo, con cui ha lavorato per oltre dieci anni.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Valeria Fanelli “Sarai una donna forte e felice. Le rughe? Sono permanenti come i traumi ma più simpatiche”: Michelle Hunziker parla con sé stessa bambina, il video fatto con l’AI per il suo compleanno In occasione del suo compleanno, Michelle Hunziker ha condiviso un video realizzato con l’intelligenza artificiale, in cui dialoga con la versione bambina di sé stessa. Maduro con la kefiah che celebra il 7 ottobre. Anche il suo compleanno diventa propaganda al terrorismo Il 7 ottobre, Nicolás Maduro utilizza il suo compleanno come occasione di propaganda, indossando la kefiah e mostrando un atteggiamento di supporto a cause contro Israele e l'Occidente. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Valeria e Giulio ospiti ai microfoni di Radio Luna per raccontarci Gustus Ristorante Un’esperienza culinaria lontana dalla frenesia, nel cuore di #Sepino, dove la tradizione delle nonne incontra una visione gastronomica moderna Ricerca, territorio, nat facebook

