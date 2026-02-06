Valentina Margaglio alle Olimpiadi invernali 2026 per lo skeleton quanto è alta

Valentina Margaglio si prepara a rappresentare l’Italia nello skeleton alle Olimpiadi invernali del 2026. È diventata il simbolo di un movimento che sta crescendo e ha portato questo sport, un tempo di nicchia, sotto i riflettori. Con il suo impegno e determinazione, punta a portare a casa una medaglia e a far conoscere ancora di più lo skeleton nel nostro paese.

Valentina Margaglio non è solo un’atleta, è la punta di diamante di un movimento, lo skeleton italiano, uno degli sport invernali più estremi, che proprio grazie a lei ha smesso di essere una “disciplina di nicchia” per diventare un sogno da medaglia olimpica. In uno sport dove il distacco tra l’oro e il legno si misura in millesimi di secondo, il carattere d’acciaio della “freccia azzurra” potrebbe fare la differenza tra una buona prestazione e un posto nell’Olimpo dello sport. Prima donna italiana a vincere una medaglia in Coppa del Mondo di skeleton, Valentina Margaglio è una delle protagoniste delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it

L’Italia si prepara ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, con una squadra composta da atleti come Bagnis, Gaspari, Margaglio e Fumagalli.

Valentina Margaglio si è risollevata dopo una prima parte di stagione difficile, ritrovando prestazioni di alto livello.

