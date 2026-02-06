Usa Trump senza freni | pubblicato video degli Obama raffigurati come scimmie

Trump torna a scatenare polemiche negli Stati Uniti. Questa volta, ha condiviso un video in cui gli Obama sono raffigurati come scimmie, scatenando reazioni forti. Il governatore della California, Newsom, ha definito il gesto “riprovevole”. La vicenda alimenta ancora di più le tensioni politiche e sociali nel paese.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha condiviso un video controverso in cui l’ex presidente Barack Obama e sua moglie Michelle vengono raffigurati come scimmie. Il filmato, diffuso sulla piattaforma Truth, ha sollevato una dura reazione da parte di importanti rappresentanti del Partito Democratico. Nel video, generato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale e della durata di un minuto, si vedono due gorilla con i volti dei coniugi Obama, accompagnati dalla canzone ‘The Lion Sleeps Tonight‘ in sottofondo. La clip ripropone inoltre tesi infondate secondo cui la società Dominion Voting Systems avrebbe manipolato i risultati delle elezioni del 2020 a sfavore di Trump. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

