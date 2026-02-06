Usa | americani lascino subito l' Iran

Gli americani in Iran ricevono un messaggio chiaro: devono lasciare subito il paese o mantenere un basso profilo. Il governo statunitense ha invitato i cittadini a partire il prima possibile, suggerendo di restare comunque in contatto con famiglia e amici. La situazione tra le due nazioni resta tesa, e l’ambasciata americana ha fatto sapere di monitorare gli sviluppi.

19.55 Gli Stati Uniti hanno chiesto agli americani in Iran di lasciare il Paese o "tenere un profilo basso" e restare "in contatto" con famiglia e amici. L'allerta "a causa di misure di sicurezza rafforzate, chiusure stradali, interruzioni dei trasporti pubblici e blocchi di internet", si legge sul sito dell'ambasciata virtuale a Teheran. Gli Usa hanno anche imposto nuove sanzioni contro il settore petrolifero iraniano, nel giorno dei colloqui indiretti avuti con Teheran in Oman.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Gli Stati Uniti hanno invitato gli americani presenti in Iran a partire subito.

Gli Stati Uniti hanno lanciato un nuovo appello agli americani presenti in Iran: devono lasciare subito il Paese o, almeno, mantenere un atteggiamento discreto.

