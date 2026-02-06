Uomo importuna persone in biblioteca a Como | già multato per violenza sulle forze dell’ordine

Nella biblioteca di Como, un uomo ubriaco ha disturbato gli altri utenti. Ha fatto avances indesiderate e ha provocato l’intervento della polizia. Già multato in passato per violenza sulle forze dell’ordine, ora si trova di nuovo nei guai. La scena si è svolta nel cuore del luogo di studio, creando scompiglio tra studenti e visitatori. La polizia è intervenuta prontamente per calmare la situazione.

Come, nel cuore della biblioteca comunale, un uomo ubriaco ha cercato di importunare persone e ha già provocato un intervento della polizia. Così è iniziata la storia che si è svolta mercoledì 4 febbraio nella piazzetta Venosto Lucati, a Como. L’uomo, in stato di ebbrezza, ha rifiutato di fornire le proprie generalità, e per di più, era già sotto la minaccia di un Dacur — un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane — che includeva proprio la biblioteca. Era il secondo intervento in pochi giorni, o forse persino in poche ore, per lo stesso soggetto. Nel momento in cui il personale della polizia locale è entrato in azione, l’uomo era già stato identificato come uno dei soggetti che avevano già avuto un rapporto con il sistema di controllo urbano.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Como Biblioteca 20enne sorpresa a rubare profumi in un negozio a Como, era già nota alle forze dell'ordine: denunciata Una giovane di 20 anni di Gravedona è stata denunciata a Como per tentato furto aggravato. Rissa con coltello durante un'attività di spaccio a Como, arrestati due uomini già noti alle forze dell'ordine A Como, durante un'operazione legata allo spaccio di droga, si è verificata una rissa tra due uomini già noti alle forze dell'ordine. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Como Biblioteca Argomenti discussi: Importuna le persone in biblioteca a Como: era già colpito da un Dacur, fermato dalla polizia locale. Braindead 1992 un capolavoro dell'horror splatter, comico, scritto e diretto da Peter Jackson Trama Lionel sa bene di avere una mamma importuna e ficcanaso. Quel che non immagina è che sua madre, grazie al morso di una scimmia carnivora è diventata un facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.