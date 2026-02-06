Un’operazione occulta Garlasco Massimo Lovati lo rivela in studio | Federica Panicucci sorpresa

Questa mattina a Mattino Cinque, Massimo Lovati ha fatto delle rivelazioni sul caso di Garlasco. La puntata è stata caratterizzata da un dibattito acceso, con Lovati che ha parlato di un’operazione occulta legata alla vicenda, sorprendendo anche Federica Panicucci. La discussione si è infiammata, mentre i telespettatori seguivano con attenzione.

Nel corso della puntata del 6 febbraio di Mattino Cinque il caso di Garlasco è tornato al centro del dibattito televisivo, assumendo toni sempre più accesi man mano che la discussione procedeva. Ospite in collegamento Massimo Lovati, intervenuto dopo il rinvio a giudizio per diffamazione aggravata, una notizia che ha immediatamente catalizzato l’attenzione e acceso il confronto in studio. Fin dall’inizio è apparso chiaro che le dichiarazioni dell’avvocato non si sarebbero limitate a un chiarimento tecnico, ma avrebbero aperto nuovi scenari destinati a far discutere. Ad aprire il collegamento è stata Federica Panicucci, che ha spiegato il contesto della presenza di Lovati in trasmissione con parole molto dirette: “Massimo, lei oggi è su tutti i giornali eh, si parla molto di lei, la ringrazio di essere da noi, così spieghiamo un po’ bene che cosa sta accadendo”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Garlasco Caso

A Garlasco, Massimo Lovati si scusa con lo studio Giarda dopo averlo accusato di diffamazione.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Garlasco Caso

Argomenti discussi: Garlasco, Lovati torna a parlare del sicario assoldato, la bici e i vestiti sono elementi di depistaggio; Garlasco, Massimo Lovati chiede scusa allo studio Giarda dopo l'accusa di diffamazione: Non volevo.

Garlasco in TV, Lovati commenta il processo per diffamazione: Operazione occulta, Panicucci stufa: Faccio faticaTra rinvio a giudizio, accuse di diffamazione e dichiarazioni sull’omicidio di Garlasco, il dibattito nello studio di Mattino Cinque si accende con le parole di Lovati. libero.it

Garlasco, Massimo Lovati chiede scusa allo studio Giarda dopo l'accusa di diffamazione: Non volevoMassimo Lovati spiega la frase sulla macchinazione contestata: parla di foga difensiva, ma anche di indagini occulte contro Andrea Sempio ... virgilio.it

MilanoPaviaTV - Canale78 Non c’è pace per l’avvocato Massimo Lovati. L’ex legale di Andrea Sempio, indagato in questa seconda inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, andrà a processo per diffamazione nei confronti dei colleghi Enrico e Fabio Giarda, figli d facebook

Massimo Lovati a processo: l'ex legale di Sempio accusato di diffamazione dallo studio Giarda (che difendeva Stasi) x.com