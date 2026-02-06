Uno scommettitore punta un euro e ne vince 60 mila | nella giocata pazzesca c'era anche Inter-Torino

Un scommettitore ha puntato un euro e si è trovato con 60 mila euro in tasca. La sua giocata includeva nove partite e tra queste c’era anche l’Inter contro il Torino in Coppa Italia. La scommessa pazzesca ha sorpreso tutti, perché ha portato a questa vincita incredibile, puntando poco e vincendo tanto.

Tra le nove partite che hanno composto la giocata dalla vincita record c'era anche il match di Coppa Italia, Inter-Torino insieme ad altre 8 gare da varie parti d'Europa. La folle combinazione da parte di un anonimo inglese che ha giocato poco più di un euro per ritrovarsene quasi 60 mila.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Inter Torino Gioca 2 euro e ne vince 100 mila euro: la dea bendata bacia Pagani La Campania torna a sorprendere nel mondo del gioco d’azzardo. Bando affitto, ulteriori fondi regionali e uno stanziamento di 60 mila euro La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Inter Torino Argomenti discussi: Migliori siti scommesse febbraio 2026 - I top bookmaker in Italia; La mappa delle scommesse sportive in Italia; Midtjylland, come funziona il suo sistema calcistico; Migliori Siti Scommesse Fortnite in Italia a Febbraio 2026. Uno scommettitore su due aveva puntato ad agosto su Lucca capocannoniere: la curiositàBen il 50% delle giocate estive sul capocannoniere della Serie A era finito sull'attaccante del Napoli, ora in prestito al Nottingham Forest ... napolitoday.it Passione Inter. . L'analisi totale di Inter-Torino 2-1, le parole di Chivu, Diouf, Thuram, Kamate, mercato e non solo. Entra nel Club: https://6vkJh9.short.gy/ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenir facebook Inter-Torino di Coppa Italia, la qualità di Chivu, il potenziale di Palestra e la flessione del Bologna: l'editoriale di Walter Sabatini (1/5) x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.