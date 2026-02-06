Uno schiaffo al crimine | ecco la videosorveglianza partecipata

La giunta di Noventa Padovana ha dato il via libera a un nuovo progetto di videosorveglianza partecipata. Ora i cittadini possono collaborare con il Comune installando telecamere nei quartieri. L’obiettivo è rendere le strade più sicure e mettere un freno a furti e altri reati. La decisione arriva dopo un dibattito tra amministrazione e residenti, che vedono nella sorveglianza condivisa uno strumento utile per contrastare il crimine.

