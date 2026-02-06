Nel 2025, un’auto su tre venduta nel mondo viene dalla Cina. La Repubblica Popolare si conferma leader del settore per il 17° anno consecutivo, conquistando il 35,6% del mercato globale. Il record stabilito quest’anno supera quello del 2024, segnando un ulteriore passo avanti per le case automobilistiche cinesi che dominano ormai il panorama internazionale.

Nel 2025 un’ auto venduta su tre a livello globale è stata “ Made in China “. Un nuovo record per la Repubblica Popolare (leader globale per il 17° anno consecutivo), che ha raggiunto una quota del 35,6% del mercato mondiale, battento il primato che aveva essa stessa stabilito nel 2024. Sicché, su 96,47 milioni di auto vendute nel mondo, 34,4 milioni sono cinesi, in crescita del 9,4% (a fronte di un incremento globale che si ferma al 5%). Il segmento NEV, quello dei veicoli a nuova energia – che include auto elettriche pure, ibride plug-in e fuel cell – rimane il vero motore della crescita, con una penetrazione di mercato cinese che sfiora il 48%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un’auto su tre al mondo parla cinese. Pechino conquista il mercato globale



