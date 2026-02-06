Una volta in Inghilterra i giovani crescevano | Hojlund è solo l’ultimo che la Premier stava bruciando Guardian

La Premier League continua a investire su giovani talenti e i prezzi dei giocatori emergenti salgono alle stelle. Hojlund è solo l’ultimo in lista, con le squadre che sono disposte a pagare cifre da capogiro pur di assicurarsi giovani promesse. La tendenza si nota da tempo e ora anche il mercato si muove a ritmo frenetico, con le commissioni di trasferimento che aumentano di conseguenza.

Con le squadre di Premier League sempre più giovani e le commissioni di trasferimento in costante crescita, i prezzi dei giocatori poco esperti stanno raggiungendo cifre incredibili. Il passaggio di Jérémy Jacquet al Liverpool per 60 milioni di sterline lo proietta direttamente tra i quattro giocatori under 20 più costosi nella storia della Premier League. Spendere così tanto per un difensore con appena 36 presenze con la Francia Under 21 può sembrare un azzardo, ma come si sono comportati i giovani di talento dopo trasferimenti di questo tipo? E, a proposito, sapete di chi ha parlato il Guardian? Proprio del (quasi) nostro Rasmus Hojlund.

