Mancano pochi giorni all’avvio del campionato di giornalismo di La Nazione. Oltre 400 studenti da Massa Carrara si preparano a pubblicare le loro prime due pagine, che usciranno martedì 10 febbraio. È una grande occasione per i giovani di mettere in mostra le loro capacità e di confrontarsi con il mondo dell’informazione.

Il conto alla rovescia è quasi finito e il campionato di giornalismo de La Nazione sta per entrare nel vivo: la prima pubblicazione con due pagine realizzate dagli studenti di Massa Carrara, sarà sul giornale di martedì 10 febbraio. Avanti fino al 5 maggio con la sola interruzione per le festività di Pasqua. Pronti a sfidarsi oltre 400 studenti apuani per 26 classi. Ad aprire il girone di andata il 10 sono i ragazzi dell’ IC Staffetti Massa2 (2A) e dell’ IC Ferrari di Pontremoli (2A), 12 febbraio IC Don Milani (5A) con IC Massa3 (3B); il 17 il Cpia Massa Carrara IPM Pontremoli con IC Moratti Bonomi (3C); il 19 Scuola paritaria S. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una sfida che vede in campo oltre 400 studenti

