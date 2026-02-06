Una rivoluzionaria batteria vivente a base di funghi

Una scoperta che potrebbe cambiare il modo in cui produciamo energia. Ricercatrici svizzere dell’Empa hanno sviluppato una batteria vivente fatta di funghi, stampabile in 3D con inchiostro di cellulosa e cellule fungine. La tecnologia si presenta come un’alternativa sostenibile e innovativa, pronta a rivoluzionare il settore delle batterie. Le scienziate hanno appena mostrato come sfruttare le proprietà dei funghi per creare un dispositivo energetico naturale e facilmente riproducibile.

Aspettate, non andate via, posso spiegare! Lo so, queste bizzarre forme di vita più vicine agli animali che alle piante sono note per la loro commestibilità, tossicità o utilità nella produzione di farmaci, piuttosto che come componenti per cellulari, ma pare proprio che le avevamo sottovalutate.

