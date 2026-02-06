Una brianzola protagonista nella prima storica vittoria dell' Italia di hockey femminile alle Olimpiadi

Questa mattina a Milano, le ragazze dell’hockey femminile hanno scritto una pagina importante. Per la prima volta nella storia, l’Italia ha vinto una partita alle Olimpiadi. La squadra azzurra ha battuto la Francia con un risultato netto, 4-1, davanti al pubblico del Milano Santagiulia Ice Hockey Arena. Una vittoria che cambia le carte in tavola e dà fiducia alle giovani atlete italiane.

L'Italia di hockey femminile è riuscita nell'impresa di vincere la sua prima gara alle Olimpiadi. La 'vittima' delle azzurre al Milano Santagiulia Ice Hockey Arena è stata la Francia, domata con un perentorio 4-1. Una vittoria, quelle della compagine italiana nella prima giornata delle Olimpiadi.🔗 Leggi su Monzatoday.it Approfondimenti su Italia Hockey L’Italia dell’hockey femminile ottiene la prima storica vittoria alle Olimpiadi: battuta la Francia, festa in campo L’Italia dell’hockey femminile segna un pezzo di storia alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Esordio perfetto per l’Italia di hockey femminile alle Olimpiadi: prima storica vittoria ai Giochi L’Italia di hockey femminile fa il suo ingresso alle Olimpiadi con una vittoria storica. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Italia Hockey Argomenti discussi: Una brianzola protagonista nella prima storica vittoria dell'Italia di hockey femminile alle Olimpiadi; Fiamma olimpica in Brianza, oggi 3 febbraio la tappa 58 attraversa cinque Comuni; Yuasa Battery, serve intensità in difesa; Passa la fiaccola olimpica in Brianza: dove, quando, le strade chiuse e chi sono i tedofori. Una brianzola protagonista nella prima storica vittoria dell'Italia di hockey femminile alle OlimpiadiLa sevesina Aurora Abatangelo è stata tra le mattatrici della gara vinta 4-1 contro la Francia ... monzatoday.it Genenta Science, biotech italiana quotata sul Nasdaq, vira sulla Difesa: acquisisce la brianzola Atc (Armi Tattiche Custom) che produce fucili per le forze speciali che costano anche 13.000 euro, con una gittata di precisione che tocca i 2.000 metri. A seguito di facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.