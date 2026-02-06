un videomessaggio agli amici di fido

Un videomessaggio rivela che il Comune sta pensando di rafforzare i controlli contro chi non rispetta i divieti sui cani. Il sindaco ha detto che, se necessario, si passerà alle sanzioni pecuniarie, che vanno da 50 a 500 euro. Ha anche ricordato che queste multe sono previste dal regolamento comunale e saranno applicate se si violano le regole. La polizia locale sta preparando i controlli per far rispettare le norme.

"Spero non sia necessario passare alle maniere forti, ovvero alle sanzioni pecuniarie che, lo ricordo, sono previste anche dal nostro regolamento comunale e non sono lievi, poiché vanno dai 50 sino ai 500 euro per chi non rispetta i divieti". Il sindaco di Ardenno Laura Bonat ha deciso di affrontare con un videomessaggio rivolto ai propri compaesani un problema "che è sotto gli occhi di tutti". Anche sotto alle scarpe, verrebbe da aggiungere, visto che si tratta della pessima, ma ancora assai diffusa abitudine di chi porta fuori il proprio cane per i bisogni, ma poi evita di raccoglierli. Non certo un problema circoscritto ad Ardenno, ma è soprattutto dove ci sono più aree verdi e vie dove si pensa di poterla fare franca, che le "pessime pratiche" si fanno più diffuse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

