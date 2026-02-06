Un tuffo nel vintage e nell’antiquariato Storia e tradizione

Domenica, lungo le sponde del Naviglio Grande a Milano, si svolge un mercato speciale dedicato al vintage e all’antiquariato. L’evento, che va dalle 9 alle 19, vuole far scoprire anche ai turisti un quartiere storico come il Naviglio, attraverso le bancarelle di oggetti antichi e pezzi vintage. Una giornata di festa per appassionati e curiosi, che potranno immergersi nella tradizione e nella storia di questa zona della città.

di Raffaella Parisi Edizione speciale del Mercatone dell’antiquariato, domenica dalle 9 alle 19, lungo le sponde del Naviglio Grande a Milano, per far conoscere anche ai turisti un quartiere storico come il Naviglio, attraverso l’antiquariato e il vintage. Il tradizionale appuntamento con il Mercatone dell’Antiquariato – riferimento nel panorama antiquario italiano con esposizione di mobili d’epoca, dipinti, ceramiche, vetri d’autore, tappeti e opere di design, accuratamente selezionati – si svolge ogni ultima domenica del mese, ma si è deciso, in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, di organizzarne anche una data straordinaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Un tuffo nel vintage e nell’antiquariato. Storia e tradizione Approfondimenti su Naviglio Grande "Il Riciclo dei Ricordi”: torna il mercatino d’antiquariato e vintage nell’area esterna del mercato di Carbonara Questa mattina riapre il mercatino di antiquariato e vintage a Carbonara. Mercatini febbraio 2026 a Milano: 10 eventi tra vintage, antiquariato e giocattoli A Milano, anche nel febbraio 2026, i mercatini non si fermano. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Step Back in Time with Grandmacore: Romantic Vintage Home Decor Full of Timeless Charm Ultime notizie su Naviglio Grande Argomenti discussi: Un tuffo nel vintage e nell’antiquariato. Storia e tradizione; Mercantico a Lonato: Un Tuffo nel Passato!; Mercatini delle pulci da non perdere! Antiquariato, usato e vintage oggi Domenica 1 Febbraio; I red carpet vintage delle star di Hollywood. Un tuffo nel vintage e nell’antiquariato. Storia e tradizionedi Raffaella Parisi Edizione speciale del Mercatone dell’antiquariato, domenica dalle 9 alle 19, lungo le sponde del Naviglio Grande a ... quotidiano.net Pronti a un tuffo nel vintage ’Foto Antiquaria’ ad Arezzo. Torna la mostra-mercatoQuaranta espositori, provenienti da ogni parte d’Italia porteranno con sé fotocamere, cineprese e apparecchiature tra le più rare e introvabili. Torna domenica ad Arezzo ’Foto Antiquaria’, l’evento ... quotidiano.net Un tuffo nel cuore della Democrazia e della Storia: le Terze a Roma! Oggi, 2 febbraio, i nostri ragazzi delle classi terze della SSPG hanno vissuto una giornata indimenticabile tra le strade della Capitale. Non è stata solo una gita, ma un vero e proprio viag facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.