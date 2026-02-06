UN Security Council to exempt sanctions on humanitarian aid for North Korea source says
La sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato un’eccezione alle sanzioni contro la Corea del Nord. Ora sarà possibile inviare aiuti umanitari senza incorrere nelle restrizioni che finora impedivano l’assistenza. La decisione mira a facilitare le operazioni di soccorso in un momento di crescente bisogno nel paese.
The U.N. Security Council adopted Resolution 1718 in 2006 following North Korea's sixth nuclear test in violation of earlier sanctions, banning the transfer of arms, fuel and other items that had been included in the aid packages. North Korea has labelled U.N. and other international sanctions against it as signs of hostility orchestrated by the United States that infringed on its sovereign right to develop nuclear arms and ballistic missiles.
South Korea’s Lee calls for improved drone detection to avoid provoking North Korea
Il presidente sudcoreano Lee Jae Myung ha sottolineato l'importanza di migliorare i sistemi di rilevamento dei droni per garantire la sicurezza nazionale.
North Korea’s Kim Yo Jong urges South Korea to investigate drone incidents
Kim Yo Jong, sorella del leader nordcoreano Kim Jong Un, ha invitato le autorità sudcoreane a condurre un’indagine approfondita sugli ultimi incidenti con droni.
