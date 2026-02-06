Chiara sorprende tutti e nomina Marina come amministratore delegato, lasciando Roberto a bocca asciutta. Lui, che sperava di ottenere un ruolo di rilievo, si sente ferito e deluso. La notizia mette in moto tensioni tra i protagonisti, mentre Marina si prepara a prendere le nuove responsabilità.

A sorpresa Chiara nomina amministratore delegato Marina. Roberto ovviamente ci rimane malissimo, anche se è la sua compagna. Ma lui non riesce proprio a non mettersi contro tutto il mondo, comprese le uniche persone che davvero lo amano: Marina e Filippo. Ma lui è invidioso e geloso anche della moglie e del figlio, e non riesce a sopportarlo. Vinicio è in partenza per Londra, ma prima va a salutare in ospedale la cognata, che, nonostante stava per essere ammazzata da Gennaro, continua a pensarlo e chiedere di lui. Rosa nel frattempo è sempre più decisa ad andare a convivere con Damiano, approfittando della scusa di separarsi da Clara. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Un posto al sole: Clara nomina Marina ad, ma Roberto ci rimane malissimo

