Alberto Palladini si lascia prendere dal nervosismo quando scopre che Gianluca frequenta ancora Anna. La donna misteriosa, che aveva incontrato qualche settimana prima, torna a sconvolgere le sue giornate. L’avvocato si sente tradito e non riesce a nascondere il disagio.

© US Rai Una scoperta agita Alberto Palladini nel corso delle prossime puntate di Un Posto al Sole. L’avvocato capisce infatti che il figlio sta frequentando Anna, la stessa donna misteriosa che aveva conosciuto qualche settimane prima, e ne resta turbato. Maggiori info, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana, Un Posto al Sole è in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50. La soap si può vedere anche in streaming in diretta e on demand su RaiPlay. Ecco le anticipazioni. Un Posto al Sole, anticipazioni da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Un Posto al Sole, anticipazioni dal 9 al 13 febbraio 2026: Alberto turbato dalla nuova donna di Gianluca

