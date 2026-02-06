Fincantieri si allea con Wsense per rafforzare la sua presenza nel settore subacqueo. L’azienda italiana punta a sviluppare nuove tecnologie wireless per il monitoraggio e le comunicazioni sott’acqua, ampliando così il suo raggio d’azione nell’underwater economy. La partnership mira a portare avanti progetti concreti, con l’obiettivo di applicarli sul campo e migliorare le capacità di comunicazione sotto il livello del mare.

Fincantieri rafforza la propria strategia nell’underwater economy con un nuovo accordo industriale. Il gruppo guidato da Pierroberto Folgiero ha annunciato un’intesa con WSense, società deep tech italiana specializzata in sistemi di comunicazione wireless e monitoraggio subacqueo, per il co-sviluppo tecnologico e commerciale di soluzioni wireless destinate all’ambiente subacqueo. L’accordo riguarda in particolare tecnologie per il monitoraggio e la protezione di infrastrutture critiche, con possibili estensioni anche in ambito civile, e si inserisce in un percorso di collaborazione già avviato tra le due realtà. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Un nuovo tassello nella strategia underwater di Fincantieri. La partnership con Wsense

Fincantieri definisce la sua strategia in un contesto globale in evoluzione, segnato dalla regionalizzazione delle catene produttive e dal rilancio della cantieristica.

Fincantieri ha approvato il Piano Industriale 2026-2030, delineando una strategia che rafforza la posizione del gruppo nel settore navale e industriale.

