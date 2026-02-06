La Centrale del Latte di Cesena si conferma sponsor del Campionato di Giornalismo. Ogni anno, l’azienda accoglie circa cinque classi di studenti, offrendo loro un’occasione di confronto e formazione sul campo. Questa collaborazione dura da anni e permette ai ragazzi di vivere un’esperienza concreta, al di fuori delle aule scolastiche.

La Centrale del Latte di Cesena si conferma fedele sponsor del Campionato di Giornalismo. Ogni anno visitano l’azienda di Cesena 5.000 studenti delle scuole primarie e secondarie che arrivano da tutto il comprensorio della Romagna. Si aprono così le porte del mondo del latte racchiuso in 67 anni di storia. I ragazzi, guidati dagli esperti, vanno a curiosare e imparare: osservano la stagionatura dei formaggi, scoprono la mungitura del latte, e si immergono in una realtà che trasforma 9 milioni di litri di latte all’anno: dal prodotto iniziale, ai formaggi freschi e stagionati, allo yogurt e al gelato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Un modo per offrire anche stimoli nuovi"

