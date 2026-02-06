Un minorenne trovato all' interno di una sala scommesse | sigilli per dieci giorni

Un minorenne è stato scoperto mentre giocava in una sala scommesse a Perugia. I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno immediatamente chiuso l’esercizio per dieci giorni. La scoperta ha allarmato i titolari, che ora dovranno rispettare il provvedimento di chiusura temporanea.

Perugia, 6 febbraio 2026 - Un minorenne trovato a giocare in una sala scommesse di Perugia. I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia non ci hanno pensato due volte: per l'esercizio è stata decisa la chiusura di dieci giorni. Il provvedimento, emesso dall'Ufficio ADM Umbria e avente la durata di dieci giorni, è stato eseguito insieme ai finanzieri del Comando provinciale. Fa seguito alla sanzione amministrativa di oltre 6.000 euro comminata al titolare dell'esercizio, già sanata dallo stesso, per non essersi accertato dell'età del ragazzo tramite controllo dei documenti di identità.

Un minorenne è stato trovato all’interno di una sala slot, nonostante non stesse giocando ma solo osservando gli altri clienti.

