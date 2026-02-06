Un mezzo trancia i cavi della tensione | blackout a Polesine

Questa sera a Polesine si è verificato un blackout improvviso. Un mezzo ha tranciato i cavi della media tensione mentre lavorava vicino a via Avalli. La corrente si è interrotta in tutta la zona, lasciando a piedi molte case e attività commerciali. I tecnici sono già sul posto per riparare i danni e ripristinare l’energia. Nessuno si è fatto male, ma i residenti sono rimasti senza luce per diverse ore.

Un blackout si è verificato questa sera, venerdì 6 febbraio, a Polesine, causato da un mezzo meccanico che stava lavorando nei pressi di via Avalli e ha tranciato i cavi della media tensione. C'è stata un'esplosione e poi il blackout in tutto il paese. Sul posto i carabinieri della compagnia di Fidenza e le squadre di Enel distribuzione che si sono immediatamente messe al lavoro per aggiustare il danno. Nessun ferito. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

