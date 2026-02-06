Un’operazione della guardia di finanza ha smantellato una banca abusiva che truffava investitori con promesse di guadagni facili. Gli uomini in divisa hanno scoperto un giro di denaro illecito legato a un finto

Promettevano guadagni facili con investimenti anche in acquisto di oro e criptovalute, apertura di conti correnti persino all’estero e concessioni di prestiti. Uno specchietto per le allodole dove chi abboccava a sua volta diventava promotore verso altri, come una catena di Sant’Antonio spezzata grazie all’intervento della guardia di finanza del comando provinciale di Ancona. Sono 500 le vittime del raggiro rimaste con nulla in mano, molte della provincia dorica dove per prime hanno sporto denuncia quando hanno capito di aver perso i propri risparmi. Quattro le persone denunciate per abusivismo finanziario, attività bancaria abusiva, truffa e autoriciclaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un finto "albero d’oro". Scoperta banca abusiva per spennare investitori

Approfondimenti su Albero Doro

La Guardia di Finanza di Ancona ha smantellato una banca abusiva che aveva raccolto oltre 4 milioni di euro da più di 500 persone in tutta Italia.

Una banca parallela e completamente abusiva ha truffato più di 500 persone in tutta Italia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Albero Doro

Argomenti discussi: Un finto albero d’oro. Scoperta banca abusiva per spennare investitori; Occhio alla truffa: al via un progetto per informare e proteggere gli anziani; Valentino e il caso del finto pronipote Oscar Garavani, la famiglia: Nessuna parentela, si è inventato un fratello che non è mai esistito; L'anziana che truffa il truffatore: il video della telefonata che incastra il malvivente.

Un finto albero d’oro. Scoperta banca abusiva per spennare investitoriLa Finanza smaschera un’organizzazione che attraverso lo schema Ponzi avrebbe truffato centinaia di persone convinte a mettere sui conti stipendi e pensioni con la promessa di guadagni. Quattro misure ... ilrestodelcarlino.it

Recuperata refurtiva di 10.000 euro dopo una truffa del finto carabiniere I truffatori avevano fatto credere alle vittime che i loro figli erano rimasti coinvolti in un incidente. La truffa però è stata scoperta I carabinieri del comando stazione di Chianciano Terme, ne facebook

Identità fasulle create con l'IA e incassavano gli assegni: scoperta truffa all'Inps x.com