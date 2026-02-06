Durante una scena di Bridgerton 4, un cerotto sull’orecchio di Katie Leung è finito in rete diventando virale. I fan hanno notato l’errore durante il ballo in maschera, ma non è stato facile accorgersene. La scena ha fatto subito discutere, tra chi ha fatto notare la svista e chi, invece, ha difeso la produzione. Alla fine, si tratta di un dettaglio che anche i più attenti possono sfuggire, dimostrando che nemmeno le serie più curate sono perfette.

Che occhio di lince! Perché l'errore c'è, è indubbio. Ma è anche difficile accorgersene. Insomma, nessuno è perfetto, nemmeno Bridgerton. Che ha sempre giocato con la Storia, ma ha cercato di mantenersi dentro dei binari accettabili. Almeno fino a oggi. O meglio, fino a quando qualche fan particolarmente attento non ha notato un dettaglio che proprio non quadra con l'ambientazione Regency della serie. Si tratta di un piccolo cerotto beige, apparso sull'orecchio di Katie Leung durante una scena del primo episodio della quarta stagione. Un anacronismo che ha subito fatto il giro dei social, dividendo gli spettatori tra chi considera la gaffe imperdonabile e chi invece la liquida con un sorriso complice.

© Amica.it - Un cerotto sull'orecchio di Katie Leung in Bridgerton 4 è diventato virale. I fan hanno scovato l'errore durante il ballo in maschera

La quarta stagione di Bridgerton porta sullo schermo un grande ballo in maschera, richiamando elementi di Shakespeare e Cenerentola.

A Palermo, il Carnevale si presenta con un evento esclusivo al Circolo degli Ufficiali, ricreando l’atmosfera elegante e raffinata dello stile Bridgerton.

