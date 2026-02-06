Un bonobo due tazze vuote e una fantasia enorme | così Kanzi ci ha ricordato che gli animali immaginano

Kanzi, il bonobo protagonista di questa storia, ha sorpreso ancora una volta. Con due tazze vuote davanti a sé, ha mostrato di avere un’immensa capacità immaginativa. Per anni abbiamo pensato che solo gli esseri umani potessero fantasticare, ma Kanzi ha dimostrato che anche gli animali possono usare la loro mente per immaginare e creare mondi. La scena è semplice, ma il messaggio è forte: la fantasia non è solo una qualità umana.

Per molto tempo abbiamo creduto che la fantasia fosse un dono esclusivamente umano, una scintilla magica che ci permette di inventare mondi e storie. Tuttavia, un protagonista d'eccezione di nome Kanzi ha rimescolato le carte della scienza. Questo celebre bonobo, scomparso nel marzo 2024 all'età di 44 anni, ha vissuto gran parte della sua vita studiato dai ricercatori dell'Ape Initiative in Iowa, diventando famoso per la sua capacità di comunicare attraverso simboli complessi. Poco prima della sua morte, Kanzi ha partecipato a un esperimento che ha dimostrato come anche i nostri parenti primati possano "fare finta di", proprio come i bambini piccoli quando giocano a servire un tè immaginario.

