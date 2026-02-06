‘Un anno nel Medioevo’ tre donne ferraresi

Ferrara torna al centro dell’attenzione con il nuovo saggio di Luigi Barnaba Frigoli, ‘Un anno nel Medioevo’. Il libro, in uscita oggi per Newton Compton, racconta le storie di tre donne nobili di Ferrara, figure che hanno attraversato momenti difficili e che ora tornano a parlare attraverso le pagine dello scrittore. La narrazione ripercorre un anno di vicende e sfide vissute da queste donne, portando alla luce dettagli inediti sulla loro vita e sul ruolo che ricoprivano in città.

Ferrara e le sue nobildonne dalla sorte travagliata tornano protagoniste in 'Un anno nel Medioevo', il nuovo saggio narrativo di Luigi Barnaba Frigoli, in uscita oggi per Newton Compton, con prefazione di Andrea Frediani. Il volume conduce il lettore all'interno della vita quotidiana nel Medioevo seguendo lo scorrere dei mesi dell'anno, da gennaio a dicembre. Attraverso un intreccio di storie, voci e prospettive – di personaggi illustri e figure comuni, realmente esistiti o immaginari – l'autore ricostruisce usanze, tradizioni, superstizioni, paure e speranze di un'epoca segnata dalla precarietà dell'esistenza.

