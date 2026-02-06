Un anno intero per celebrare arte e cultura

Quest’anno Brescia dedica un intero anno alla sua arte e cultura. I Musei Civici, il Castello e il cinema Nuovo Eden, tutti gestiti dalla Fondazione Brescia Musei, puntano a valorizzare il patrimonio storico e artistico della città. Il 2026 sarà infatti l’anno del Bicentenario della scoperta del deposito bronzeo del Capitolium con la Vittoria Alata, un evento che riporta l’attenzione su un pezzo fondamentale della storia locale.

Un anno all'insegna della valorizzazione del patrimonio artistico e culturale bresciano. Sarà questo il filo conduttore del 2026 dei Musei Civici, del Castello di Brescia e del cinema Nuovo Eden gestiti da Fondazione Brescia Musei, che avrà come fulcro la ricorrenza del Bicentenario della scoperta del deposito bronzeo del Capitolium con la Vittoria Alata. Le celebrazioni culmineranno il 20 luglio, anniversario del "ritrovamento dei ritrovamenti" per la storia della città. Nel calendario delle iniziative per questo racconto spicca l'esposizione "La Vittoria di Brescia: 40 fotografi e un'eterna bellezza" a cura di Giovanna Calvenzi che, appunto a luglio, darà ufficialmente il via agli eventi per il festeggiamento del ritrovamento della Vittoria Alata.

