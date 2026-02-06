Un alto generale dell' intelligence militare russa è stato ferito in un attentato a Mosca

Stamattina a Mosca, un attentato ha colpito un alto generale dell’intelligence militare russa. Un uomo ha aperto il fuoco in un edificio residenziale, ferendo un altro ufficiale della Difesa. La polizia sta indagando e non si conoscono ancora i motivi dell’azione. La città si è svegliata sotto shock, mentre le forze di sicurezza cercano di fare luce sull’accaduto.

Agatha Cristian, l’intervista al cast. Christian De Sica è un criminologo Si tratta del generale tenente Vladimir Alekseyev, 64 anni, vice capo del Gru. L'attentatore ha esploso diversi colpi contro la vittima prima di darsi alla fuga Un uomo ha aperto il fuoco stamattina all'interno di un edificio residenziale a Mosca, ferendo un altro grado della Difesa russa. Si tratta del generale tenente Vladimir Alekseyev, 64 anni, vice capo dell'intelligence militare, che è stato ricoverato in ospedale della capitale russa. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, l'aggressione è avvenuta all'interno di un palazzo residenziale su viale Volokolamskoe, dove l'attentatore ha esploso diversi colpi contro la vittima prima di darsi alla fuga.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Mosca Intelligence

Nella capitale russa, Mosca, un generale dell’intelligence, Vadim Alekseev, è stato colpito da alcuni colpi di arma da fuoco.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Mosca Intelligence

Argomenti discussi: La Commissione europea ha licenziato un alto funzionario coinvolto nel Qatargate; La caduta del generale Zhang: cosa succede nella macchina del potere cinese; Cosa rivela l’epurazione del più importante generale dell’esercito; Perché Xi ha decapitato le Forze armate.

Russia, attentato contro un alto generale russo: Vladimir Alekseyev è in ospedaleIl generale russo del ministero della Difesa russo Vladimir Alekseyev è rimasto ferito in un attentato avvenuto nella zona nord-occidentale di Mosca. Lo riporta l'agenzia Tass aggiungendo che è stato ... msn.com

Le epurazioni dell’esercito cinese sono arrivate fino al generale più alto in gradoCioè Zhang Youxia, secondo in comando dopo Xi Jinping: è il culmine di una campagna che ha azzerato la dirigenza dell'esercito ... ilpost.it

Tanti Tedofori. Ma forse il portatore più speciale è lei. Sara Simeoni, Oro Olimpico a Mosca 1980 nel Salto in Alto. Una Atleta-Simbolo, esempio di grandezza ed umiltà. Vero spirito Olimpico Evergreen il sorriso pieno di grinta al termine della prova Ol facebook