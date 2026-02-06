A Ozzano dell’Emilia nasce un nuovo punto di accesso dedicato a chi ha bisogni socio-sanitari complessi. Il Comune e l’Ausl hanno lavorato insieme per realizzare questa struttura, che punta a offrire supporto concreto a chi ne ha più bisogno. L’apertura mira a facilitare l’accesso ai servizi e a migliorare l’assistenza sul territorio.

Ozzano dell’Emilia: apre il Pua, un nuovo punto di accesso per bisogni socio sanitari complessi. Un progetto possibile grazie alla stretta collaborazione tra Comune e Ausl. Dal 18 febbraio i cittadini del territorio di Ozzano dell’Emilia potranno contare su un nuovo servizio: all’interno della Casa della Comunità di via Giovanni XXIII apre infatti il Pua (Punto unico di accesso) per facilitare l’orientamento e la prima risposta nei casi di bisogni socio sanitari complessi. Non si tratta di uno sportello sociale comunale, ma di un punto di ascolto e prima valutazione rivolto a chi affronta situazioni delicate come, ad esempio, la gestione domiciliare di un familiare dimesso dall’ospedale, una perdita improvvisa di autonomia o la necessità di attivare percorsi di assistenza specifici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un aiuto per i bisogni socio-sanitari complessi

