Umbria scuola | commissariata valuta calcoli errati su fondi negati a Barcaioli

L’Umbria si trova di fronte a un nuovo problema nelle scuole. La regione ha deciso di commissariare il settore dopo aver scoperto errori nei calcoli dei fondi destinati a Barcaioli. I soldi che dovevano arrivare sono stati negati per colpa di un errore nei numeri, e ora si cerca di capire come rimediare. La situazione si è aggravata giovedì scorso, quando a Città di Castello sono arrivate le prime notizie sulla decisione di intervento diretto.

**Lezione di crisi: l'Umbria si ritrova in una commissariata per un calcolo errato di finanziamenti scolastici** Giovedì 5 febbraio 2026, a Città di Castello, l'Umbria è entrata in una fase critica nel settore dell'istruzione. La commissariata regionale ha deciso di non considerare validi o supportati da dati le indicazioni emesse dalla Regione per la scuola, in particolare per quanto riguarda il dimensionamento della rete scolastica per l'anno 2026-2027. L'assessore all'Istruzione, Fabio Barcaioli, ha espresso il suo allarme in un'informativa al Consiglio regionale, in cui ha denunciato un calcolo errato, basato su un conteggio di iscritti non corrispondente alla realtà reale.

