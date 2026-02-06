Ultime notizie Calciomercato LIVE | tutte le novità del giorno

Il calciomercato estivo entra nel vivo. Le trattative si fanno sempre più intense e le squadre sono pronte a rinforzarsi. La redazione di Calcio News24 tiene aggiornati i tifosi su tutte le novità del giorno, con notizie che arrivano ogni ora. La sessione più calda dell’anno è appena iniziata, e le indiscrezioni non mancano.

Calciomercato Inter, Marotta tenta il clamoroso sgarbo alla Juventus! Non solo Vlahovic, vuol soffiare questo big bianconero a parametro zero Calciomercato Milan, tesoretto da 60 milioni di euro in estate da questi quattro giocatori! E chi potrebbe arrivare in rossonero Mercato Fiorentina: Kouamé va all'Aris Salonicco, accordo nella notte! La formula e i dettagli dell'operazione James Rodriguez trova una nuova squadra! Destinazione a sorpresa per il colombiano, ecco dove giocherà Calciomercato Inter, Marotta tenta il clamoroso sgarbo alla Juventus! Non solo Vlahovic, vuol soffiare questo big bianconero a parametro zero Napoli, è McTominay dipendenza! Contro il Genoa lo scozzese polverizza un traguardo da autentico stakanovista.

